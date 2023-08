【MADE IN USA】

メーカー:new balance

サイズ:28cm(D)

カラー:グレー×ブラック

品番:MR993BK

箱:なし

インソールは最近別の物に交換しておりますが、それから一度も着用してません。

中古品のためご理解頂きご検討ください。

Newbalance ニューバランス USA UK

574 576 991 992 993 996 997 998 999 1300 1400

990V3 990V4 990V5 1500 1600 2002 2040

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

