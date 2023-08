こちらは、リーバイス NMP のリメイクデニムになります。

短時間4回の着用のみのため、シミ、穴などダメージ無く全体的に綺麗な状態になります。

雰囲気のあるダメージがカジュアルに落とし込みやすいです。

お気に入りのTシャツ、スニーカーなどと合わせやすいと思います。

サイズ/ 33 (L相当)

ウエスト/ 42㎝×2

股上/ 30㎝

股下/ 76㎝

ナンバーナイン、アンダーカバーなどお好きな方にもオススメです。

探されていた方、お好きな方この機会に是非いかがでしょうか。

お気軽にどーぞー☆

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

