【はこぽす対応商品】 ラッドウィンプス RADWIMPS 君の名は。アナログ盤 レコード 2LP 邦楽

■出品商品

タイトル : 君の名は。/ Your Name

レーベル : EMI Records / Universal music

フォーマット : 12” 180g Clear Vinyl LP

規格番号 : PRON-7008/9

組数 : 2

■商品状態

新品 : 未使用 未開封品

■発送方法

らくらくメルカリ便(宅急便80サイズ/送料無料)

ダンボール、エアーマットで梱包し迅速に発送いたします。

■商品内容

2016年8月26日に公開された新海誠監督のアニメーション長編映画『君の名は。』のサウンドトラックのアナログ盤がカラーヴァイナル仕様でリリース!

収録楽曲 :

SIDE A

1. 夢灯籠

2. 三葉の通学

3. 糸守高校

4. はじめての、東京

5. 憧れカフェ

6. 奥寺先輩のテーマ

7. ふたりの異変

8. 前前前世 (movie ver.)

SIDE B

9. 御神体

10. デート

11. 秋祭り

12. 記憶を呼び起こす瀧

13. 飛騨探訪

14. 消えた町

15. 図書館

16. 旅館の夜

SIDE C

17. 御神体へ再び

18. 口噛み酒トリップ

19. 作戦会議

20. 町長説得

21. 三葉のテーマ

22. 見えないふたり

23. かたわれ時

SIDE D

24. スパークル (movie ver.)

25. デート2

26. なんでもないや (movie edit.)

27. なんでもないや (movie ver.)

■その他

ご不明な点がございましたらコメントよりお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

