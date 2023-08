FREDDIE HIGH original sole washed canvas High-Top sneaker

型番 A08FW732

カラー BLACK ブラック

サイズ 43(27.5cm程度)

状態 新品、未使用

箱に汚れあります。ご確認下さい。

ミハラヤスヒロ

フレディー

キャンバス

ハイカット

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド メゾンミハラヤスヒロ 商品の状態 新品、未使用

