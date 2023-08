CARDIFF

AND NEW YOU シーガル 『シーガル 3mm チェストジップ』

(写真4のカバー付きです。)

※多少の値段交渉可!!

【サイズ】

長さ 約195cm

厚み 約5cm(真ん中約7cm)

10年以上前に頂いた物です。

サーフボードには詳しくない為、詳細はわかりかねます。

コメント頂けましたら、わかる範囲でお応えします。

メンテナンス有無については分かりません。

傷などは写真の9.10が見える範囲の傷になります。

その他のアップ写真ご希望の方はコメントください。

※配送方法は着払いでお願いします。

フィンを外してプチプチの上から段ボールを巻いて

佐川急便で配送予定です。

(外したフィンはおつけします。)

配送料につきましては佐川急便にお問合せ下さい!

滋賀県からの発送になります。

他にも色んな物を出品中‼︎

#せぃのアクセサリーや小物

良かったら覗いてください♪

おまとめ割りさせてもらいます‼︎

購入前にコメント下さい‼︎

他の商品はプロフィールからご覧ください!

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

CARDIFFサーフボード(写真4のカバー付きです。)※多少の値段交渉可!!【サイズ】長さ 約195cm厚み 約5cm(真ん中約7cm)10年以上前に頂いた物です。サーフボードには詳しくない為、詳細はわかりかねます。コメント頂けましたら、わかる範囲でお応えします。メンテナンス有無については分かりません。傷などは写真の9.10が見える範囲の傷になります。その他のアップ写真ご希望の方はコメントください。※配送方法は着払いでお願いします。フィンを外してプチプチの上から段ボールを巻いて佐川急便で配送予定です。(外したフィンはおつけします。)配送料につきましては佐川急便にお問合せ下さい!滋賀県からの発送になります。他にも色んな物を出品中‼︎ #せぃのアクセサリーや小物 良かったら覗いてください♪ おまとめ割りさせてもらいます‼︎ 購入前にコメント下さい‼︎ 他の商品はプロフィールからご覧ください!

