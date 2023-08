正規品! 今季ラウンジドレス ◼️フリルカラーシャツ新品ホワイト シャツ/ブラウス(七分/長袖)

こないた購入した

ラウンジドレス のフラルカラーシャツです。少し大きくサイズが合わなかったのでどなたかお譲りします。

サイトより

昨年も大好評だったフリルカラーシャツが今年も登場!

■デザイン

春もご好評いただいておりましたフリルカラーシャツが再登場。

V開きの大ぶりなフリルが華やかなシャツで、飾りの紐がアクセントになっています。

丈が長めに作られているので、インしてもウエストから出にくく、アウトにしてもおなか周りが隠れてくれる使用になっています。

■コーディネート

女性らしい雰囲気のシャツは、デニムやカーゴパンツを合わせたカジュアルスタイルがおすすめです。

寒い季節には中にタートルを合わせて着ることも可能です。

■素材・洗濯表示

素材:ポリエステル86% 綿14%

洗濯:手洗い可

色···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラウンジドレス 商品の状態 新品、未使用

