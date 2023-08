サイズ:7 1/2

モンクレール キャップ ハイパフォーマンスクリーニング済み



stussy Our Legacy メッシュキャップ ブラック

着用回数は少なめです。

【極希少】 PRADA ファーキャップ ロゴプレート付き L ブラック 正規品

内側の額側、側面に白くなっている箇所があります。

Name plate mesh back 5-panel メッシュキャップ

折り畳み保管していたので、横に跡がついています。

GADID ANONIEM CAP RED

発送は型崩れしないよう加工して紙袋などに入れて発送します。

90s Vintage Malcolm X Snapback



Supreme Metal Plate Camp Cap M31

ユーズド品としてご理解いただける方のみ、よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

