お値下げしました!

⁂NIKE パフンスタッフ⁂

新品未使用!

黒タグ付きです。

※自宅で個人保管の為未使用品ですが、左かかと部分にシミ(写真5枚目)があります。

履いていただく分には問題ないと思いますので、ご了承頂いた上でご購入ください。

サイズ…US11 29cm

付属品…緑の靴紐

他にもスニーカーを出品していますので、よかったら御覧ください。

質問がありましたらコメントをください。

すり替え防止の為、返品は受け付けておりませんので、購入される際はご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

