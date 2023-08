最高の品質の グレイシャーズクーラーボックス 【今話題】Neer 40QT グレー 37.8L その他

【[40QT / 37.8L][グレー]】

【サイズ】

25QT、40QT

【カラー】

グレー

〜圧巻のパフォーマンス〜

〜本格派高性能ハードタフクーラー 〜

【保冷力に自信あり】

最大厚さ50mmの断熱構造のより実現した圧倒的保冷性能

【頑丈、タフなボディ】

溶接や繋ぎ目がない一体型のボディに仕上げるロトモールド製法(回転成形)により、耐衝撃性や長期間の使用において、優れた性能を誇ります

【抜群な収納性能】

付属の仕切板、網カゴを駆使し、食品などの仕分けが可能

最大で、

[40QT/37.8L]→500ml×36本

[25QT/23.6L]→500ml×20本 収納可能

【40QT / 37.8L】

[外寸] : W64cm×D37.5cm×H40cm

[内寸] : W50cm×D25.5cm×H26cm

[重量] : 10.7kg

[付属品]: 仕切板×1 網カゴ×1 アイスパック×3

[材質]ポリウレタン / ポリプロピレン /ラバーコーティング

激安 New ICELANDCOOLER アイスランドクーラーボックス 35QT

タフクーラー タフ ハードクーラー キャンプ アウトドア レジャー クーラー キャンプ アウトドア BBQ 釣り レジャー 長時間 保冷 大型 ソロキャンプ テント

沖縄、離島、北海道の方は追加送料がかかります。

【沖縄又は離島】+2200円

【北海道】 +1100円

ご購入前に必ずご連絡お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

