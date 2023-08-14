正規品販売! 美顔器　イオン導入　イオン導出　温冷ケア　肌引き締め　目元　口元　肌　男女兼用 美容機器

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配送方法考える★即日配送、送料無料★即購入可能【2023年進化版・多機能美顔器】革新的なテクノロジーを採用しており、1.5MHzの高出力超音波、RF機能、EMS微電流、冷却ケア(-6~-14℃）、温熱ケア（38~42℃）、イオン導入・導出、（赤/緋/オレンジ/青）4つ色光エステ、3種類振動など、全て欲しい機能をこの美顔器一台に総合し、輝く美しい肌を手軽に叶え、毎日の肌ケアを新感覚で！【6種類モード・3段階レベル・複合機能】様々な肌ケアに応じて選べる6種類モードが切り替え可能。クリーニング（イオン導出）、イオン導入（浸透）、リフトアップ、RF、目もと、クールモード、一台で6種類モードが付きます。各モードにも三段階レベルが調整できます。レベルを選んでふさわしいケアプランに合わせて肌管理など行います。【一台多役・メモリー機能・タイマー機能】毎日10分間のデイリーケアを積み重ねれば、28日間で確実な効果を実感できます。リフトケア、表情筋ケア、肌荒れケア、キメを整える、透明感アップ、美容成分浸透、艶・ハリを与える、毛穴ケア、乾燥肌ケアなど、16役の効果をこの美顔器一台で実現。毎回のケアをお好みのモードから始めるメモリー機能や、過度使用を防ぐタイマー機能も付き、使い心地いい。【USB充電式・持ち運び便利・軽量】USB充電式で場所を取らずどこでも充電できます。スマートフォンとほぼ軽量、重量がわずか150gぐらい、コンパクトかつ超軽量で、持ち運びに便利、お自宅の使用はもちろん、旅行先や出張先、更に海外でも手軽にスキンケアできます。2000mAhバッテリー内蔵し、毎日10分間であれば、一回フル充電（約6時間）は約一ヶ月使用可能です。【上品なRF美顔器】コントラストが美しい色組み合わせ、スッキリとした見た目のため、家族、友達、恋人、上司など大切な人に喜ばせるギフトに間違いない。誕生日プレゼント、ホリデーギフト、記念日、バレンタインデー、賞品など大変お勧めです。【セット内容】①RF美顔器本体×1、②USB Type-C充電ケーブル×1、③固定用リング×1、④日本語取扱説明書×1

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