Powell Peralta Tシャツ Mサイズ

パウエル ペラルタ

S〜Mぐらいのサイズ感だと思います。

全体的にピンクがかってます。

首元キズ、バックプリント付近少し汚れあります。

着丈 66

肩幅 50

身幅 51

袖丈 16

ボーンズ

トカゲ リザード

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パウエル 商品の状態 傷や汚れあり

