好評 SUPER adidas STAR キャンパス スケートボーディング ADV スニーカー

新品未使用です。

サイズ 28.5cm

自宅保管の為、新品未使用ですが細かい事が気になる方はご遠慮下さい。返品キャンセルはお断りしておりますので、事前にコメントにてご確認ご購入お願い致します。

⚠️他のサイトでも出品しておりますので、購入されましてもキャンセルさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

レア物メンズスニーカー、Tシャツ、鬼滅の刃、呪術廻戦、時計なども多数出品しております!

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

