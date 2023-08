くらしを楽しむアイテム 専用］《★ ［ふるふる様 WTAPS NAVY ★》ミリタリーワークチノパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

■ WTAPS /ダブルタップス ■

[ EX32_COLLECTION /BUDS SKINNY ]

【 サイズ表記 1 】( 着用感 S ほど )

平置き採寸で

ウエスト 36㎝ 股上 26㎝ 股下 75㎝ ワタリ幅 28㎝ 裾幅 18㎝。

価格 34,000円ほど

《コットン100%》

《MADE IN JAPAN 》日本製 [ NEIGHBORHOOD /ネイバーフッド ]

▼ color - ネイビー /NAVY

▼ spec - GRADE : SIERRA 、裾上げ無し/オリジナルレングス

ダブルタップスの洗練されたフォルムに、ヴィンテージでワークな生地感とディテールを落とし込んだ希少モデル。

バックサテンを使用したミリタリーなコットンの風合いや、特にそのRUDEな中にもスッキリと清潔感のある細身なシルエットがwtapsのトラウザーの中でも名器として人気の高い完売シリーズです。

売れなければ自分で履こうかとも迷っているので、是非この機会にご検討いただければと思います。

【▼ 状態 】USED。

古着なので、経年、使用に伴う褪色などもあるかとは思いますが、汚れやダメージも無く、特に普段古着やヴィンテージアイテムも着られる方でしたら美中古品としてお使い頂ける、古着ならではの雰囲気・風合いのあるオンリーワンなアイテムです。

特にこちらのように S〜M 相当の物は、あまり出回らないゴールデンサイズかと思いますので大変オススメです。

テンダーロイン や、ナイジェルケーボン 、ロンハーマン などのブランドお好きな方もいかがでしょうか。

#wtaps #ダブルタップス #ネイバーフッド #LUKER #calee #cootie #cluct #crimie #orslow #ワコマリア #supreme #bedwin #Fenom #ロンハーマン #RRL #SSZ #フラグメント #visvim #ennoy #ディセンダント

カラー···ブルー

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

