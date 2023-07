ご覧頂きありがとうございます。

商品詳細

CLU600 ブルー×オレンジ

新品未使用 デッドストック 下げ札、箱無し

サイズ=US8 1/2 26.5cm

FTY NO. CLU600

ART NO. 011598

大変希少な1997年製当時のオリジナルです。色々調べてみましたが、モデル名不明でした。

先日復刻された名作アディマティックと同時期に発売された90年代のコアな一足です。

トゥーキャップはスーパースターからインスパイアされたデザイン。

当時のスケートボード系スニーカーで使われていたパフォーマンスロゴが使われています。

ゴンザレス、ノートンなどにも通じるデザインです。

アディダスらしいブルー×オレンジの良カラーリング。

素材はメインがスウェード、オレンジライン部分はレザーになります。

当時ならではの極厚タン仕様になっており、かなり旬な一足です。

大変希少な90年代デッドストックになります。

未使用品ですが古いお品ですので保管時のスレ、劣化はあるかと思います。

致命的なダメージなど無くソールの剥離などもありません。

恐らくですが加水分解もしないタイプかと思われます。

今のところ問題無く着用できる状態です。

注意事項

こちらの商品はマニア・コレクター向けです。

製造から20年以上経過しているビンテージ商品になります。破損が生じる恐れがある為、基本的に観賞用となります。

履く目的での場合は自己責任でお願い致します。

スケーター スケートボード スケート

adidas originals super star スーパースター

NIKE ナイキ NEWBALANCE ニューバランスVANS バンズ CONVERSE コンバースUNDERARMOUR アンダーアーマー PUMA プーマ ASICS アシックス REEBOK リーボック ONITSUKA TIGER オニツカタイガー DC shoe HOKAONEONE ホカオネオネ FILA フィラVISVIM ヴィズヴィム SKECHERS スケッチャーズ KEEN キーン BIRKENSTOCK ビルケンシュトック MIZUNO ミズノ Pro keds プロケッズ AIR WALK エアウォーク vision ビジョン Y-3

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

