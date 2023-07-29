【セール 登場から人気沸騰】 K2 Taro Tamai Snow Surfer 28.5 TTブーツ ブーツ(男性用)

TTブーツのファーストモデルです。

DEELUXE ブーツ 27.5cm



人気モデル Deeluxe ID KB サイズ26 新品

写真のとおり使用感は多々あり非常に使い込まれていますがまだまだ使用は可能です！

K2 スノーボード ブーツ 26cm



K2 Taro Tamai Snow Surfer 28.5 TTブーツ

ひび割れなどの劣化もありますが使用していて特に問題はなく履けていました！

バートン BURTON ブーツ

ボアも問題なく動きます。

BURTON バートン MOTO BOA



K2 Maysis Wide 26cm メンズ スノーボード ブーツ グラトリ

シーズン終了間際なのでお安く出品致しますので、この機会にぜひどうぞ！

deeluxe ディーラックス ブーツ スノボー



DEELUXE AREth RIN 26.5cm

値段交渉、質問あればお気軽にコメント下さい。

Burton バートン フォトン ワイド BOA 27.5cm 黒色 中古美品



ノースウェーブ DOMAIN SLS 27.0 NORTHWAVE

サイズ···28 〜 28.5cm

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ケーツー 商品の状態 傷や汚れあり

TTブーツのファーストモデルです。写真のとおり使用感は多々あり非常に使い込まれていますがまだまだ使用は可能です！ひび割れなどの劣化もありますが使用していて特に問題はなく履けていました！ボアも問題なく動きます。シーズン終了間際なのでお安く出品致しますので、この機会にぜひどうぞ！値段交渉、質問あればお気軽にコメント下さい。サイズ···28 〜 28.5cm

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ケーツー 商品の状態 傷や汚れあり

DEELUXE ブーツ 27.5cm人気モデル Deeluxe ID KB サイズ26 新品K2 スノーボード ブーツ 26cmK2 Taro Tamai Snow Surfer 28.5 TTブーツ