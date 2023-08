シムスのゴアテックス・インフィニアム・ネックゲイターのカラーRiparian Camoです。

防風性と透湿性を両立したゴアテックス・インフィニアムを使うストレッチ・ネックゲイターです。「シームテープをなくしてしまう」という逆転の発想。これにより完全な防水性は無くなってしまうものの、軽量で伸縮性も持たせられ、これまでゴアテックスを採用できなかったような商品にも高い撥水性と防風性を持たせることができるようになりました。

縫い目に防水性がないとは言え、生地は基本的に防水ですし、風雨の侵入を防ぐ目的より、少しタイトなフィット感となっていますので、多少の雨などはまったく問題無いことの方が多いと思います。「鉄壁の完全防水型:ゴアテックス」と「柔軟性と耐水性のバランス型:インフィニアム」。使い分けによってフィールドライフがさらに快適なものになます。

厳しい条件での釣りで大変重宝するSimmsの新型ネックゲータを是非試してみてください。

すでに全世界で完売状態の貴重なカラーとなります。

品名:Simms "GORE-TEX Infinium Neck Gaiter" (ゴアテックス・インフィニアム・ネックゲイター)

カラー:Riparian Camo

素材:ゴアテックス・インフィニアム・ストレッチフリース

リヤのストレッチパネル:92%ポリエステル/8% スパンデックス

TPUコーティングを施したレーザーカットのブリージングホール

<メーカーサイトより>

防風性と透湿性を両立したゴアテックス・インフィニアムを使うストレッチ・ネックゲイターです。

商品の情報 ブランド シムス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド シムス 商品の状態 新品、未使用

