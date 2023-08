CELINE☆C ミディアム カーフスキン バッグです。

マイケルコース ネイビー ショルダーバッグ

buymaで約23万円程で購入しました。

新品 GUCCI オフィディア GGショルダーバッグ

気に入って使っておりましたが、好みが変わりましたので、出品します。

コーチショルダーバッグ シグネチャー レザー ブラック coach 【極美品 】



UGG×TELFAR small shopper

このバッグひとつでカジュアルスタイルも華やかになります。

COACHコーチ クロスボディーハート

ショルダーにも、ハンドバッグ風にもなります。

【美品】OLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ ミニショルダー 黒



希少★大容量 プラダ prada ショルダーバッグ トートバッグ ナイロン

カーフスキンを使用した、セリーヌらしい上品なシルエットで、

⭐️週末限定価格⭐️ステラマッカートニー ショルダーバッグ

高級感あふれるゴージャスな仕上がりのバッグです。

ルイヴィトン ロックミー・バケット

パーティーシーンやデート、旅行や友人とのショッピングなどロケーションに合わせて

CHANEL シャネルマトラッセチェーンショルダー

おしゃれの幅がぐっと広がります(*^^*)

TORY BURCHトリーバーチ ショルダーバック



CELINE セリーヌ ベルトバッグ マイクロ グレインドカーフスキン



【ロエベ激レア】ヒールポーチバッグ*斜めがけバッグ メタルフラワー



AULENTTI ワンハンドルBAG ショルダーバッグ ブラック

※長財布入ります

FURLA フルラ◆新品同様 レザーキャンバスコンビショルダーハンドバッ



【美品】☆CELINE☆ 馬車金具 ショルダーバッグ ブラック



新品 KATE SPADE ショルダーバッグ マーティ レディース



再お値下げしました。J&M DAVIDSON カーニバル レオパード



希少✨セリーヌ ショルダーバッグ ハンドバッグ ポーチ 肩がけ レザー ブラウン

ブランド名CELINE(セリーヌ)

ルイ ヴィトン モノグラム リベット ポシェット アクセソワール

購入地CELINE 正規取扱店イタリア

❤️極美品❤️ルイヴィトン M43927 アンプラント ポンテュPM バッグ



COS キルティング オーバーサイズ バッグ



【最終値引き】CHANEL★スポーツラインメッセンジャーバッグ

【サイズ】

オールドセリーヌ CELINE マカダム柄 スエードレザー ミニショルダーバッグ

21.5cm x 15cm x 7cm

美品✨ ルイヴィトン ショルダーバッグ マルソー モノグラム



【極美品】ヴィトン ショルダーバッグ ニース 2way バニティ エピ ロゴ

【素材】

クロコダイルbag 牛革 クロコダイル ポシェット ショルダーバック バック

カーフスキン

【早い者勝ち大特価‼️】セーブマイバッグ ショルダーバッグ



超美品 セリーヌショルダー トートバッグ グリーン 上品 ヴィンテージ大人通勤

【カラー】

MARC BY MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ

ブラック:187253BFB.38NO

【かめちゃん様】ルイヴィトン ポシェットフェリシー



【新品正規品】JIL SANDER カンノーロ スモール ショルダーバッグ

【付属品】

美品!【ヴァレンチノ】ロックスタッズウォレットチェーンショルダーバッグ 黒

保存袋、プロダクトカード

シャネル マトラッセ チェーンウォレット



ロベルタピエリ TATAMI NDサイズ 2way ショルダーバッグ

【仕様】

箱ありルイヴィトンM51165ヴィバシテPM

カーフスキン 100%

未使用品!カルティエ ヴィンテージ ショルダーバッグ

ラムスキン 100% (裏地)

【正規品】COACH◆コーチ◆正規品◆ショルダーバッグ◆箱付き◆送料無料!

ゴールド/シルバーのメタルハードウェア

YAHKI(ヤーキ) 2way ショルダーバッグ YH-145

クロスボディキャリー & ショルダーキャリー

【新品】バッグ ポシェット サドルレザー ヌメ革 ショルダーバッグ レッド

Cブラスクロージャー

プラダ PRADA ショルダーバッグ ブルー

ジップ付きインナーポケット、フラットポケット

kate spade✨ショルダーバッグ

(Medium C Bag in Shiny Calfskin)

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

CELINE☆C ミディアム カーフスキン バッグです。buymaで約23万円程で購入しました。気に入って使っておりましたが、好みが変わりましたので、出品します。 このバッグひとつでカジュアルスタイルも華やかになります。ショルダーにも、ハンドバッグ風にもなります。カーフスキンを使用した、セリーヌらしい上品なシルエットで、高級感あふれるゴージャスな仕上がりのバッグです。パーティーシーンやデート、旅行や友人とのショッピングなどロケーションに合わせておしゃれの幅がぐっと広がります(*^^*) ※長財布入ります ブランド名CELINE(セリーヌ)購入地CELINE 正規取扱店イタリア【サイズ】21.5cm x 15cm x 7cm【素材】カーフスキン【カラー】ブラック:187253BFB.38NO【付属品】保存袋、プロダクトカード【仕様】カーフスキン 100%ラムスキン 100% (裏地)ゴールド/シルバーのメタルハードウェアクロスボディキャリー & ショルダーキャリーCブラスクロージャージップ付きインナーポケット、フラットポケット(Medium C Bag in Shiny Calfskin)

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

VALENTINOGARAVANI(バレンチノ)ラウンドショルダーバッグコーチ ショルダーバッグ 2way パッチワーク レザー ハンドバッグ 黒A.P.C エンボス加工ハーフムーンバッグthe row(ザ・ロウ) ドローストリング ポーチ ショルダーバッグ ブラックIBIZA イビザ 2wayショルダーバッグ ハンドバッグ 赤 大容量 軽量旅行在庫ラスト1点のみ、今後入荷予定無し♡ショルダーバッグ♡POLENE ポレーヌ number eight フレッシュアーモンドザネラートショルダーバッグ付属品完備 FENDI フェンディ ピーカブー セレリア 2way ハンドバッグジャンニキャリーニ アリファ Mサイズ(MING BLUE)