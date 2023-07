充実の品 EASTBOY 制服　まとめ売り その他

大切に使用しておりましたが、着用しなくなったため出品させて頂きます。

【美品】ブラック ピースナウ ジャケット BLACK PEACE NOW

以下商品説明でございます。

keinarita 完売 バルーントップス



レディース服まとめ売り♡

半袖シャツ(画像2枚目) 3点

ユンさん様専用

ホワイト ラインあり・なし

bottled blue こらーじゅビスチェ⑅ホワイト サブカル

ブルー

全部axes 洋服まとめて23着



オッズ オン ozzone 着物袖 白

長袖シャツ(画像3枚目) 4点

45rpm ポンチョ 素敵❣️ゆっくりです。

ホワイト 2点(刺繍ブルー・ピンク)

☆ラベルエチュード☆クラシカル2WAYビスチェ

ボーダー 1点

古布☆ハンドメイド☆一点物☆プルオーバー

ブルー 1点

seya コットンペーパーニット



DIESEL長袖トップス

ベスト(画像4枚目) 3点

EASTBOY 制服 まとめ売り

ネイビー 1点

malion vintage レーストップス

グレー 1点

IRENE 21SS 総柄 ジャンプスーツ オールインワン

クリーム(ライン・模様あり) 1点

MARQUES ALMEIDA デニム



★PATOU★大人気★定番★付け襟★

カーディガン(画像5枚目) 5点

セール7/2まで 21FW エンフォルド ダブルクロスフーディチュニック

ピンク(薄手) 1点

no dress lace ribon tops

ネイビー(薄手) 1点

yonfa ヨンファ YONFA ケーププルオーバー

ネイビー(普通) 1点

Ameri VINTAGE RHOMBUS PEARL BUSTIER

ネイビーラインあり(分厚め) 1点

山と道 UL shirt サイズXS Blue gray

ブラウン(分厚め) 1点

SNIDEL 【WEB限定】オーガンフリルブラウス オーガンフリルスカショーパン



ISSEY MIYAKE

です。

うさと 上下ジャケット 草木染藍染 麻

新品総額約8-9万円でございます。

佐那河内中学校 トンボ学生服 TOMBOW 女子セーラー 165A

全て9号です。

ドルチェ&ガッパーナ セットアップ



Jordan x Travis Scott Women's Bodysuit

ホワイトシャツは首元に多少の黄ばみがございます。またカーディガン数点・ベスト1点の背中部分多少擦れております。

エディーバウアー レディース ジャケット 古着 ビンテージ

それ以外の商品は比較的綺麗な状態でございます。

【美品】ブラック ピースナウ ジャケット BLACK PEACE NOW

バラ売のご相談は致しかねます。即ご購入大歓迎です。

keinarita 完売 バルーントップス

中古・素人管理ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します。

レディース服まとめ売り♡



ユンさん様専用



bottled blue こらーじゅビスチェ⑅ホワイト サブカル

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イーストボーイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

大切に使用しておりましたが、着用しなくなったため出品させて頂きます。以下商品説明でございます。半袖シャツ(画像2枚目) 3点ホワイト ラインあり・なしブルー長袖シャツ(画像3枚目) 4点ホワイト 2点(刺繍ブルー・ピンク)ボーダー 1点ブルー 1点ベスト(画像4枚目) 3点ネイビー 1点グレー 1点クリーム(ライン・模様あり) 1点カーディガン(画像5枚目) 5点ピンク(薄手) 1点ネイビー(薄手) 1点ネイビー(普通) 1点ネイビーラインあり(分厚め) 1点ブラウン(分厚め) 1点です。新品総額約8-9万円でございます。全て9号です。ホワイトシャツは首元に多少の黄ばみがございます。またカーディガン数点・ベスト1点の背中部分多少擦れております。それ以外の商品は比較的綺麗な状態でございます。バラ売のご相談は致しかねます。即ご購入大歓迎です。中古・素人管理ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します。季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イーストボーイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

全部axes 洋服まとめて23着オッズ オン ozzone 着物袖 白45rpm ポンチョ 素敵❣️ゆっくりです。☆ラベルエチュード☆クラシカル2WAYビスチェ古布☆ハンドメイド☆一点物☆プルオーバー