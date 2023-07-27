【送料無料/即納】 コーチ COACH ボストンバッグ 牛革　オールレザー ヘリテージ ボストンバッグ

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COACH コーチ ボストンバッグ ヘリテージ 牛革たまの旅行の際に使用していたので、多少なりの使用感はございますがまだまだ綺麗にご使用いただけると思います。写真に写っているもので全てです。グアムで購入タテ 約33cmヨコ 約55cmマチ 約19cm畳んでの送付となりますのでご了承下さい。