カラー...ホワイト

★お値引き交渉不可になりますm(_ _)m

ウィメンズエアフォース1 24cmです

ご覧頂きありがとうございます❗(^^)

☆不定期ですがお値引きをしておりますので、いいね・フォローして頂きますとすぐに確認できますので大変便利です。是非、ご利用下さい

他にも人気スニーカー、レアスニーカーを取り扱っておりますので是非、ご覧下さい

★新品未使用国内正規品です

★箱あり、黒タグあり

★試し履きしておりません

★手元に商品ございますので即日匿名発送致します

(配達時間にご希望がございましたら購入時にお伝え下さい)

★深夜の即購入も大歓迎です(^^♪

★ある程度で商品を削除、再出品を致しますので気になる商品がございましたらフォローして頂けると嬉しいです。

★プロフィール必読よろしくお願い致します

あくまで自宅保管になりますので神経質な方完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください

スニーカーは、製造過程での個体差(接着剤、縫い目、軽い汚れ、擦れ、軽い色移り、など)がある場合がございますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します

購入時から箱などに傷み、凹みなどある場合があります

エアフォース1 エアジョーダン エアマックス エアマックス90 ダンクロー ダンクハイ エアフォース1エッセンシャル シャドウ が人気の ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスが定番のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名な アシックス(ASICS)、大人の雰囲気の

M996ニューバランス(NEW BALANCE NB)、カジュアルの定番オールスターのコンバース(CONVERSE)、オールドスクールがロングセラーの VANS(バンズ)ポンプフューリーのリーボック(ReeboK)などと並んで素晴らしいスニーカーブランドです

#ナイキ

#ナイキエアフォース

#ウィメンズエアフォース1

#af1

#オフホワイト

#ダンク

#エアフォースワン

#airforce1

#エッセンシャル

#プレミアム

#ナイキスニーカー

#ナイキスニーカー24

#ホワイト

#ウィメンズ

#シャドウ

#ピクセル

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

