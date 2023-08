●商品概要

ヤーキ トートバッグ ショルダーバッグ

商品名:コーチ/OLD COACH ショルダーバッグ

モデル名:SMALL SIDEPACK

色:ダークネイビー/黒に近い濃紺

素材:グラブタンレザー(GLOVE-TANNED COWHIDE)

生産国:アメリカ (MADE IN THE UNITED STATES)

●サイズ

高さ:22cm

横幅:15.5cm

奥行:6cm

ハンドル長さ

117-126cm

斜めがけ・調節可能

内ポケット1か所あり

#oldcoachbytimport

●商品説明

コーチのショルダーバッグです。

90年代のオールドコーチと呼ばれるビンテージ品。

海外ではVINTAGE COACHと呼ばれ、とても人気のあるお品物です。

縦長のフォルムが特徴のSMALL SIDEPACK。

丸みのあるシンプルなデザインです。

新品同様、とても綺麗な状態のものをご用意しました。デッドストックのような、極上のコンディションです。

●状態

新品同様、ほぼ未使用に近い、とても綺麗な状態です。

目立つ汚れや傷はありません。素晴らしい状態の美品です。

底部のパイピングもスレ等なく綺麗です。

【正規品です】

画像の製造番号、ブランドロゴ刻印がその証明です。ビンテージショップharvestによる古物商鑑定済みの商品を入手しています。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

