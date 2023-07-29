【逸品】 LE 正規品 KLINT 照明 クリント レ ペンダントライト 172B 天井照明

●モデル：172B

リビング用 照明

●寸法：高・400 巾・φ440

ヴィンテージ レトロペンダントライト

●材質・仕上：ポリエチレン

値下げしました‼︎【ODELIC】オーデリックシーリングファンライト

●デザイナー：Poul Christiansen

acme ビンテージランプ

●デンマーク製

交渉可 マルタ ペンダントライト 新品同様

●定価：90200円

北欧 ヴィンテージ ガラスペンダントランプ ミッドセンチュリー



大光電気 ペンダントDPN41486Y

1枚のプラスチックシートをひとつひとつ手で折りあげてできる美しいフォルムが魅力のレ・クリント。美しい光と影のコントラストは、心を潤すあかりの芸術品として、また北欧デザインの代表作として世界中を魅了し続けています。

WTK2910K 9個セット

1971年、Poul Christiansen（ポール・クリスチャンセン）によってデザインされたこの「172B」は、それまでの直線的に折られていたシェードに対しカーブを多用した造形。斬新で独特な彫刻的フォルムは、新たなレ・クリントデザインの方向性を確立し、レ・クリントのデザインアイコンになっています。

勿忘草様専用



遠藤照明 シャンデリア モダンインテリア

使用に伴う多少のヘコミはあります。形状的に、完全に埃を取るのが難しいので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

●モデル：172B●寸法：高・400 巾・φ440●材質・仕上：ポリエチレン●デザイナー：Poul Christiansen●デンマーク製●定価：90200円1枚のプラスチックシートをひとつひとつ手で折りあげてできる美しいフォルムが魅力のレ・クリント。美しい光と影のコントラストは、心を潤すあかりの芸術品として、また北欧デザインの代表作として世界中を魅了し続けています。1971年、Poul Christiansen（ポール・クリスチャンセン）によってデザインされたこの「172B」は、それまでの直線的に折られていたシェードに対しカーブを多用した造形。斬新で独特な彫刻的フォルムは、新たなレ・クリントデザインの方向性を確立し、レ・クリントのデザインアイコンになっています。使用に伴う多少のヘコミはあります。形状的に、完全に埃を取るのが難しいので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

pelata ブラケットライト silmu シリム ブラウン2つセット正規品 LE KLINT 172B ペンダントライト レ クリント 照明SLAMP LILLIBET SUSPENSION Metalic/シルバーレトロペンダントライト ガラス製☆Alexa対応のシーリングライト☆6畳用φ40cm-36w☆カラフルな色選択可koizumi コイズミ ライティングダクト LED照明セットオレリア SL