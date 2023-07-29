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【逸品】 LE 正規品 KLINT 照明 クリント レ ペンダントライト 172B 天井照明

商品の説明

●モデル：172B
リビング用 照明
●寸法：高・400 巾・φ440
ヴィンテージ レトロペンダントライト
●材質・仕上：ポリエチレン
値下げしました‼︎【ODELIC】オーデリックシーリングファンライト
●デザイナー：Poul Christiansen
acme ビンテージランプ
●デンマーク製
交渉可　マルタ　ペンダントライト　新品同様
●定価：90200円
北欧　ヴィンテージ ガラスペンダントランプ　ミッドセンチュリー

大光電気　ペンダントDPN41486Y
1枚のプラスチックシートをひとつひとつ手で折りあげてできる美しいフォルムが魅力のレ・クリント。美しい光と影のコントラストは、心を潤すあかりの芸術品として、また北欧デザインの代表作として世界中を魅了し続けています。
WTK2910K 9個セット
1971年、Poul Christiansen（ポール・クリスチャンセン）によってデザインされたこの「172B」は、それまでの直線的に折られていたシェードに対しカーブを多用した造形。斬新で独特な彫刻的フォルムは、新たなレ・クリントデザインの方向性を確立し、レ・クリントのデザインアイコンになっています。
勿忘草様専用

遠藤照明　シャンデリア　モダンインテリア
使用に伴う多少のヘコミはあります。形状的に、完全に埃を取るのが難しいので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。

pelata ブラケットライト silmu シリム　ブラウン2つセット

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

正規品 LE KLINT 172B ペンダントライト レ クリント 照明

SLAMP LILLIBET SUSPENSION Metalic/シルバー

レトロペンダントライト ガラス製

☆Alexa対応のシーリングライト☆6畳用φ40cm-36w☆カラフルな色選択可

koizumi コイズミ　ライティングダクト　LED照明セット

オレリア　SL
●モデル：172B●寸法：高・400 巾・φ440●材質・仕上：ポリエチレン●デザイナー：Poul Christiansen●デンマーク製●定価：90200円1枚のプラスチックシートをひとつひとつ手で折りあげてできる美しいフォルムが魅力のレ・クリント。美しい光と影のコントラストは、心を潤すあかりの芸術品として、また北欧デザインの代表作として世界中を魅了し続けています。1971年、Poul Christiansen（ポール・クリスチャンセン）によってデザインされたこの「172B」は、それまでの直線的に折られていたシェードに対しカーブを多用した造形。斬新で独特な彫刻的フォルムは、新たなレ・クリントデザインの方向性を確立し、レ・クリントのデザインアイコンになっています。使用に伴う多少のヘコミはあります。形状的に、完全に埃を取るのが難しいので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。

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商品の状態やや傷や汚れあり

【逸品】 LE 正規品 KLINT 照明 クリント レ ペンダントライト 172B 天井照明

44分钟前

【逸品】 LE 正規品 KLINT 照明 クリント レ ペンダントライト 172B 天井照明

¥24,000 ¥13,440

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ペンダントライト172B ［LE KLINT・レ クリント／デザイン：ポール・クリスチャンセン］ 通販 - ディノス

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日本正規品 LE KLINT レ・クリント SINUS LINE サイナスライン ペンダント モデル172L KP172B レクリント ペンダントライト 天井照明 デンマーク製 代引不可 :ms-lk-172b:リコメン堂インテリア館 - 通販 - Yahoo!ショッピング

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ペンダントライト172B ［LE KLINT・レ クリント／デザイン：ポール

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楽天市場】【在庫あり 即納】 レクリント ペンダントライト サイナス

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LE KLINT（レ・クリント）　172B　送料無料　 ペンダント照明インテリアデザイナーズ照明ロングセラーデンマーク北欧から生まれたあかりの名品リビングダイニング | BRICBLOC-PLOT

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