柄・デザイン···刺繍

60s サテン スタジャン ターゲットマーク チェーンステッチ

フード···フードなし

MLB YANKEES スタジャン ワールドシリーズチャンピオン サイドロゴ

季節感···秋、冬

スタジャン L size 古着

生産国USA

WACKOMARIA VARSITY JACKET TYPE2 16aw



FR2 × SAPEur SETUP Blouson #FR2 コラボ L

20年ほど前にグアムのハードロックカフェで3〜4万円購入しました。ヴィンテージ物のスタジャンです。

4/10まで最終価格 STYLE EYES スタイルアイズ スタジャン 40

数回しか着用していないので比較的、状態は良いと

weirdo north no name ジャケット ベスト 2way コットン

思います。

スタジャン 青

首の後ろにボタンがありますがフードが付いていたと思うのですが紛失してしまいました。

刺繍多数 エクストララージ レーシングジャケット L

裾が絞れるようにもなっているので寒い日にも

フランクリンアンドマーシャル スタジャン サイズL インディアン

お勧めです。

【新品未使用】MLB ニューヨーク・ヤンキース 刺繍 スタジャン #23Y13

メインはネイビーで袖と襟はベージュで高級感あるレザーを使用しております。

スタジャン グリーン 袖レザー Lサイズ アウター ジャケット 緑 USA古着

サイズは米サイズでメンズMになります、

海外古着 スタジャン 切り替え 刺繍 ワッペン Lサイズ

ヴィンテージのスタジャンなのでカッコよく

レイカーズスタジャン八村塁レブロンジェームズ アメリカ購入

着て頂けると思います。

WTAPS × Golden Bear スタジャンkzm 着用

ヴィンテージなので価値があると思います。

美品 ホワイツビル フルデコスタジャン CAT'S PAW 牛革 切り替え

古着

珍 スクーカムSKOOKUMショップ別注品?スタジャンファラオコート



G-STAR RAW by Marc Newson スタジャン リバーシブル

素材

フラグスタッフ スタジャン

ウール80%

バーシティージャケット NEW ERA BLACK LABEL スタジャン XL

ナイロン20%

vintage BRTH BREATH notice 袖レザー スタジャン

袖、ポケット縁取り等 レザー

【超希少】MLB☆ヤンキース 90s ジェフハミルトン スタジャン



HARSH AND CRUEL スタジャン ジャケット 正規品 ストリート 11

身幅64センチ

schott スタジャン

丈73センチ

超希少90s NBA 人気 シカゴ ブルズ 刺繍 中綿 スタジャン Lサイズ

袖丈80センチ

80s MEN'S BIGI 1986年 希少 オールドヴィンテージ 袖レザー

※素人採寸につき誤差はご了承をお願いいたします。

hard rock cafe スタジャン



新品 MR ENJOY DA MONEY MEDM スタジャン正規品

なんでもコメントください

VOGUISH アウター【美品】



Supreme LACOSTE Wool Bomber Jacket M 未使用

#NIKE

Delong デロング レザースリーブスタジアムジャケット クリーム✕ブルー

#Champion

【80s 希少】 当時物 BIGI ビンテージ スタジャン ビギ 本革 昭和

#Reebok

200着限定 チャンピオン レザースタジャン ワッペン 刺繍 ブラウン

#adidas

チャンピオン カレッジスウェット スタジャンXL 復刻バータグ

#thenorthFace

フランクリンマーシャル スタジャン

#Carhartt

【美品】ホワイツビル フルデコ 42 スタジャン ロードランナー ブラック

#RalphLauren

50s スタジャン

#HardRockCAFE

マークゴンザレス・レザージャケット・スタジャン・バーシティジャケット・メンズ

#HarleyDavidson

Chalk Line USA製 80's レイダース RAIDERS NFL

#GILDAN

激レア 80s MLB サンフランシスコジャイアンツ スタジャン USA製 ロゴ

#JERZEES

Kawasaki☆カワサキ/スタジャン/限定/ビンテージ/レザー/M/非売品

#Hanes

APPLEBUM Sweat Stadium Jacket

#Disney

希少カラー 23SS NEIGHBORHOOD BASEBALL JACKET

#LEE

テーラー東洋 スカジャン スペシャルエディション 髑髏(ドクロ)×龍

#NAUTICA

Wacko Maria ワコマリア Guilty Parties スタジャン

#フルーツオブザルーム

【未使用品】オリックス・バッファローズ刺繍スカジャン

#ニット

BUTWIN バトウィン スタジャン ヴィンテージ 40.50.60.70年代

#セーター

【☆お洒落の最高峰☆】極美品slash youth スタジャン XL 緑 激レア

#レトロ

Supreme nba jacket スタジャン

#長袖

ハーレー スタジャン

#古着

xxxtentacion着用 くまのプーさん デニムスタジャン M

#胸ロゴ

afew good kids スタジャン

#刺繍

シュプリーム ジャケット Supreme スタジャン 最高

#刺繍ロゴ

まるこ様専用ビンテージジャケット

#太アーム

ブラックエアーのスタジャンおまけにtimely warningのストリート服

#ヴィンテージ

Golden Bear ゴールデンベアーのスタジャン 米国製 サイズS

#90s

The BONEZ ジャケット

#00s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロックハード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

柄・デザイン···刺繍フード···フードなし季節感···秋、冬生産国USA20年ほど前にグアムのハードロックカフェで3〜4万円購入しました。ヴィンテージ物のスタジャンです。数回しか着用していないので比較的、状態は良いと思います。首の後ろにボタンがありますがフードが付いていたと思うのですが紛失してしまいました。裾が絞れるようにもなっているので寒い日にもお勧めです。メインはネイビーで袖と襟はベージュで高級感あるレザーを使用しております。サイズは米サイズでメンズMになります、ヴィンテージのスタジャンなのでカッコよく着て頂けると思います。ヴィンテージなので価値があると思います。古着素材ウール80%ナイロン20%袖、ポケット縁取り等 レザー身幅64センチ丈73センチ袖丈80センチ※素人採寸につき誤差はご了承をお願いいたします。なんでもコメントください#NIKE#Champion#Reebok#adidas#thenorthFace#Carhartt#RalphLauren#HardRockCAFE#HarleyDavidson#GILDAN#JERZEES#Hanes#Disney#LEE#NAUTICA#フルーツオブザルーム#ニット#セーター#レトロ#長袖#古着#胸ロゴ#刺繍#刺繍ロゴ#太アーム#ヴィンテージ#90s#00s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロックハード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【希少】POSH BOY スタジャン 牛革 刺繍 ワッペンCANTERBURY 2003 World Rugby スタジアムジャケットUNCLE BOV ランボルギーニ 刺繍デカロゴ ハイネックナイロンジャケットvintage France製 red color レザー スタジャンコーチ スタジャン ウール&レザー定価7万!今年のトレンド古着ビンテージスタジャン!シティボーイ!ライダースvintage USA製 butwin old スタジャン【s】キムタク着 supreme suede varsity jacket【入手困難】vintage スタジャン レトロ パイルワッペン 90's 古着