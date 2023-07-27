品揃え豊富で ちょっと良い椅子 一般

3年前くらいから家にあったちょっと良い椅子です。

GMGN73○HUKLA / フクラ TRICO トリコ 1人掛けソファ シング



カリモク パーソナルチェア Z56200JS

4万円程で購入したみたいです。

GMFS412C○神戸家具 ダイニングチェア アームチェア 椅子 クラシック



4脚セット Boconcept MAriposa Celuxeチェア 椅子 イス

両親曰く、木がかなり良いものを使用しており、だいぶと長く使えるみたいです。

Yamo様専用~ Kartell / カルテル~ONE MORE (ハイチェア）



緊急タイムセール ピエールジャンヌレ イージチェア ph29

特に使い道も無く、家に置いてあったので出品します。

大人気 カルテル Kartell ルイゴースト ピンク 010666-1



mac様専用 絶版 無印良品 MUJI ベンチ 大 オーク材 初期型 無垢材

座り心地は座面が斜めになっていてかなり良く、PCを利用するよりは読書や休憩の利用向きだと思います。

ちょっと良い椅子



スワンチェア ブラック アルネヤコブセン ヴィンテージ

値下げ交渉は一応ありにしておきます。

木製椅子 白木 チェア レトロ



【出品期間7/7まで】ニトリ パーソナルチェア Nシールド ロード4

ご不明な点などございましたら気軽にご質問ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

3年前くらいから家にあったちょっと良い椅子です。4万円程で購入したみたいです。両親曰く、木がかなり良いものを使用しており、だいぶと長く使えるみたいです。特に使い道も無く、家に置いてあったので出品します。座り心地は座面が斜めになっていてかなり良く、PCを利用するよりは読書や休憩の利用向きだと思います。値下げ交渉は一応ありにしておきます。ご不明な点などございましたら気軽にご質問ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

籐 チェア メンゾンドゥファミーユ2022年製 アーロンチェア リマスタード サイズA / ハーマンミラーオールドチーク天然無垢材ナチュラルウッド極太チェアL角木製椅子ベンチ背もたれ付きラタンチェア 2人掛け ヴィンテージ大塚家具 オットマンBentwood Chair 80’s Austria Oakwoodミースファンデルローエ 本革 MR チェア リプロ日進木工・ナラ材フレームチェアA・送料込み