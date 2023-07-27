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品揃え豊富で ちょっと良い椅子 一般

商品の説明

3年前くらいから家にあったちょっと良い椅子です。
GMGN73○HUKLA / フクラ TRICO トリコ 1人掛けソファ シング

カリモク　パーソナルチェア　Z56200JS
4万円程で購入したみたいです。
GMFS412C○神戸家具 ダイニングチェア アームチェア 椅子 クラシック

4脚セット　Boconcept MAriposa Celuxeチェア　椅子　イス
両親曰く、木がかなり良いものを使用しており、だいぶと長く使えるみたいです。
Yamo様専用~ Kartell / カルテル~ONE MORE (ハイチェア）

緊急タイムセール　ピエールジャンヌレ　イージチェア ph29
特に使い道も無く、家に置いてあったので出品します。
大人気 カルテル Kartell ルイゴースト ピンク 010666-1

mac様専用　絶版　無印良品 MUJI ベンチ 大 オーク材　初期型　無垢材
座り心地は座面が斜めになっていてかなり良く、PCを利用するよりは読書や休憩の利用向きだと思います。
ちょっと良い椅子

スワンチェア　ブラック　アルネヤコブセン　ヴィンテージ
値下げ交渉は一応ありにしておきます。
木製椅子 白木 チェア レトロ

【出品期間7/7まで】ニトリ パーソナルチェア Nシールド ロード4
ご不明な点などございましたら気軽にご質問ください。

籐　チェア　メンゾンドゥファミーユ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

2022年製 アーロンチェア リマスタード サイズA / ハーマンミラー

オールドチーク天然無垢材ナチュラルウッド極太チェアL角木製椅子ベンチ背もたれ付き

ラタンチェア 2人掛け ヴィンテージ

大塚家具　オットマン

Bentwood Chair 80’s Austria Oakwood

ミースファンデルローエ 本革 MR チェア　リプロ

日進木工・ナラ材フレームチェアA・送料込み
3年前くらいから家にあったちょっと良い椅子です。4万円程で購入したみたいです。両親曰く、木がかなり良いものを使用しており、だいぶと長く使えるみたいです。特に使い道も無く、家に置いてあったので出品します。座り心地は座面が斜めになっていてかなり良く、PCを利用するよりは読書や休憩の利用向きだと思います。値下げ交渉は一応ありにしておきます。ご不明な点などございましたら気軽にご質問ください。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

品揃え豊富で ちょっと良い椅子 一般

20分钟前

品揃え豊富で ちょっと良い椅子 一般

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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コメント (4)

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