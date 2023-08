URBANRESEARCH レッドシャンブレー 長袖 シャツ リネン100%

肩幅37

身幅46

着丈64

素材

麻100%

さらりとどんなスタイルにも合わせやすい麻100%のシャツです。紫外線対策や冷房対策として欠かせない一枚。 目立つ傷や汚れなく状態は良いです。

色···レッド

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材···リネン(麻)

テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーバンリサーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

URBANRESEARCH レッドシャンブレー 長袖 シャツ リネン100%肩幅37身幅46着丈64素材麻100%さらりとどんなスタイルにも合わせやすい麻100%のシャツです。紫外線対策や冷房対策として欠かせない一枚。 目立つ傷や汚れなく状態は良いです。色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)テイスト・シーン···キレイめ、カジュアルフォロー割引500円キャンペーン中♡お洋服はお値引き対応いたしますのでお気軽にコメントください⭐️写真にてご確認後、中古品にご理解いただける方のみご購入ください。画像でわからない事、素材感やサイズ感などご不明な点がございましたらご相談ください♪#mocomomocoアパレル他にも出品しておりますのでぜひご覧ください。

