有名ブランド ラコステ × シュプリーム 別注 中綿入り ロゴ ハーフジップ プルオーバー ダウンジャケット

◇ LACOSTE × Supreme ◇

19AW Puffy Half Zip Pullover Jacket

【商品の特徴】

2019年秋冬カプセルコレクションでリリースされたラコステとシュプリームのコラボジャケットです。

LACOSTEのワニロゴパッチとSupremeのネームをフィーチャーしたデザインが◎

中綿入りで保温性も高く、裾のドローコードや中央のフラップポケットなど機能性にも優れています。

今からの季節にぴったりなアイテムです♪

【商品の状態】

一度、短時間着用したのみの美品です

最後の写真のモデルさんは小さめを着ていますが、ダボっとしたオーバーサイズのデザインだと思います。

■サイズ: L

着丈約70㎝

身幅約65㎝

肩幅約53㎝

袖丈約63㎝

袖の太さ約28㎝

裾幅約64㎝(内側両サイドにゴムアジャスターあり、調整可能)

■素材:ポリエステル 100%

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

