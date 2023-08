Gilgamesh・ギルガメッシュ 全9巻セット

フジテレビ系で放映の石ノ森章太郎原作SFアニメ。中東ウルクのギルガメッシュ王の遺跡研究室ヘブンズゲイトが大爆発。人々はこの世界規模の災厄をXX(ツインエックス)と呼んだ……。

主題歌

オープニングテーマ「Crazy 4 U」

作詞・作曲・編曲 - 渡辺未来 / 歌 - 倖田來未

エンディングテーマ

「忘れものの森」

作詞・作曲・歌 - 安藤裕子

「Shall We Gather at the River?」(最終回)

作詞・作曲 - Robert Lowry

原作 - 石ノ森章太郎

監督 - むらた雅彦

シリーズ構成 - 薩川昭夫

キャラクターデザイン - 奥瀬サキ

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督 - 佐藤雅将

クリーチャー・メカニックデザイン - 竹谷隆之

アニメーションクリーチャーデザイン - 東出太

美術監督 - 小坂部直子

色彩設計 - 斉藤裕子

撮影監督 - 佐藤陽一郎

編集 - 古川雅士

音楽 - 和田薫

音響監督 - 岩浪美和

プロデューサー - 井上光晴、古市忠嗣

アニメーション制作 - ジャパンヴィステック、グループ・タック

制作 - 関西テレビ、ジャパンヴィステック

【状態】

中古品のため若干の傷みがあります。

動作確認済みです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

