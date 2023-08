◇即購入OK! 『フォロー割・リピート割』で200円OFF!

THE UNION(FABRIC)"THE"Raglan Sweat (L)



洗濯しても縮まず型崩れが起きない「Reverse Weave/リバースウィーブ」 の生みの親で、FRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)やPOLO Ralph Lauren(ポロ ラルフローレン) 、Hanes(ヘインズ)と並び人気なアメリカのブランド「Champion(チャンピオン)」より「USA製/アメリカ製/90s/刺繍タグ/リバースウィーブ/トリコタグ/オーバーサイズ/ヴィンテージ/カレッジプリント/刺繍プリント/スウェット/パーカー」です!

◆サイズ:L

約

着丈:71

肩幅:51

身幅:57

袖丈:64cm

◆状 態

多少の使用感はございますが、まだまだたくさん着ていただける商品です!VINTAGEにご理解のある方ぜひ宜しくお願い致します^ ^

◆カラー:ネイビー×レッド

◆CLASSIC VINTAGE

◆送 料:無 料

◆Champion チャンピオン

アメリカ / 1919 / Simon Feinbloom

TOMMY HILFIGER(トミーヒルフィガー)やCarhartt(カーハート)、Supreme(シュプリーム)と並び人気な老舗ブランド。洗濯しても縮まず型崩れが起きない「Reverse Weave / リバースウィーブ」のスウェットシャツや、V字のガゼットを開発。海軍や、大学のアスレチックウェアなどを供給 し、常にアメリカ人の側に寄り添った形で歴史を紡いできた。現在は「HANES/ヘインズ」社に所属している。

現在では、今なお残るブランドの中では、世界で最古のウェア製造者の1つとして認識されている。1934年、スウェットは洗うと縮んでしまうのが欠点だったが、コットンを横向きに織ることで防ぐ「リバースウィーブ」を開発。 1975年、チャンピオンは、THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)やWOOLRICH(ウールリッチ)、HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)など世界のスポーツブランドとも提携を結ぶ、株式会社ゴールドウインが日本でチャンピオンの販売を開始した。また、タグで価値が変わり、トリコタグやランタグ、青単色タグ、刺繍タグなどが存在し、アメリカ製、メキシコ製などの原産国で価値が高くなる。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

