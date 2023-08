☆こちら専用になりました☆

MISSONI ・ ミッソーニ

ミッソーニ・カーディガン・Lサイズ(42)・ピンク×黒・マルチカラー・美品



イタリー製、ミッソーニの長袖カーディガンです。

サラリと柔らかなお素材で着心地が良いです♪

ピンク、黒、黄などのマルチカラーグラデーション。

ミッソーニらしさ漂うとても素敵なお品物です♪

USEDではございますが特にダメージも見当たらず、まだまだ良好にお召し頂けます。

ポケット内部にスナップボタンを付けましたので、そのまま出品をさせて頂きます。

(最後のお写真でご確認頂けます)

ワードローブ整理中につき、気に入って頂けた方にお譲り出来ればと思います。

いかがでしょうか♪

素材:レーヨン100%

(素材タグを外してしまい付いておりませんが、色違い所有にてレーヨンで間違いございません)

サイズ:42サイズ (Lサイズ相当)

袖丈を肩側で少し詰めております。

下記実寸をご参照くださいませ。

下記実寸をご参照くださいませ。

平置寸法:

身幅約50cm、肩幅約38cm、着丈約70cm、袖丈約52cm

付属品:替えボタン1つ

MADE IN ITALY

☆こちら専用になりました☆MISSONI ・ ミッソーニイタリー製、ミッソーニの長袖カーディガンです。サラリと柔らかなお素材で着心地が良いです♪ピンク、黒、黄などのマルチカラーグラデーション。ミッソーニらしさ漂うとても素敵なお品物です♪USEDではございますが特にダメージも見当たらず、まだまだ良好にお召し頂けます。ポケット内部にスナップボタンを付けましたので、そのまま出品をさせて頂きます。(最後のお写真でご確認頂けます)ワードローブ整理中につき、気に入って頂けた方にお譲り出来ればと思います。いかがでしょうか♪素材:レーヨン100% (素材タグを外してしまい付いておりませんが、色違い所有にてレーヨンで間違いございません)サイズ:42サイズ (Lサイズ相当) 袖丈を肩側で少し詰めております。 下記実寸をご参照くださいませ。 下記実寸をご参照くださいませ。平置寸法:身幅約50cm、肩幅約38cm、着丈約70cm、袖丈約52cm付属品:替えボタン1つMADE IN ITALY

