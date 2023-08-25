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今季ブランド ロイヤル 天然 サファイア f ペンダントトップ2Way2.03ct リング リング

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18k指輪　金　指輪
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新品同様♡高品質♡プラチナ製 ルビー ダイヤ リング 14号
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【JC4491】K18 天然アクアマリン ダイヤモンド リング

稼働【セール中】OLD GUCCI グッチ時計　チェンジベゼル　ブレス時計
高級ジュエリー！
オレフィーチェ k18 ハレ ピンキーリング 2号 Ｖ字型

希少石❗1.25ctグリーンサファイアリング　ミステリーセッティング　k18WG
天然ロイヤル サファイア にK18
4℃ ヨンドシー Pt950 ダイヤモンド ハーフエタニティ リング プラチナ
さらに南ア天然ダイヤモンド
アガット　agete リング

ブルガリ リング WG ホワイトゴールド B-ZERO 1 指輪 10.5号
メイン石:2.03カラット
4℃ ダイヤモンド ハーフエタニティ リング 10号 K18YG 指輪 美品

4℃ リング シルバー 16号 15号
重量:6.7g
新品同様/Ｐt950 ヴァンドーム青山/レア!ダイヤモンドリング
　　　　
パキッとイエロー☆PT900 天然イエローダイヤ リング
脇石:天然ダイヤなど:1.22ct
専用商品です。

合成アレキサンドライト リング 約13号
リング材質:K18
ムーンストーンダイヤモンドリング K14WG

ペロちゃん様専用8点
リングサイズ:12号(サイズ直し可能)
ティファニー　シルバー　リング　15号

TIFFANY&Co.ハーモニー ダイヤリング 11号　D0.21ct
□国内写真付き鑑定書発行可能
ジャスティン デイビス リング
　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
K14WG刻印　ホワイトゴールドアメジスト指輪　ケース付　重さ2.1g

K18WG ダイヤモンドリング 0.30ct
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K10WG刻印✴︎Rose Grayスピネルリング✴︎キラッキラオーバルカット
高級ジュエリー中心に出品
あみ様 天然ダイヤモンドリング Pt900
ぜひ、フォローしてね
ずっと真夜中でいいのに ナットリング 11号 ずとまよ

プラチナダイヤモンド リング
#Worldstoneのリング
超希少! ナバホビンテージクラシックターコイズシルバーリング14号50’sRRL

EATME ALICE BLACK リング 薔薇
#Worldstoneのサファイア
PT900 2ct サファイアダイヤモンドリング

新品 ダイヤモンド リング 0.20ct K18
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ヴァンクリーフアンドアーペル　アリス

✴︎極美品　K18 18金 1.62ct サファイア 0.31ct ダイヤ リング
#ダイヤモンド
MR19／ 9号 3ct 3カラット 9㎜ モアサナイト リング 925
#トルマリン
Maison Martin Margiela 11 リング 指輪
#ネックレス
Van Cleef & Arpels ペルレ　ホワイトゴールドリング　スモール
#ピアス
アリータ　"CORAZON"ハートモチーフリング　イエローゴールド
#ギフト
【美品】NOJESS　K10YG ダイヤモンドリング(９号)
#プレゼント
【Tiffany& Co.】プラチナ カーブドバンドリング14号 Pt950
#スピネル

1576 スワロフスキー クリスタルリング 16号 ゴールドカラー

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商品の状態新品、未使用

★2点セット★✨1.46ctエメラルド1.16ctダイヤプラチナリングネックレス

ete K10MPG ダイヤモンド クラフト リング

専用　リングとトップセット

18金 K18 色石/ダイヤ付 デザインリング 2.9g 11号 X323
ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠高級ジュエリー！天然ロイヤル サファイア にK18 さらに南ア天然ダイヤモンドメイン石:2.03カラット重量:6.7g　　　　 脇石:天然ダイヤなど:1.22ct リング材質:K18リングサイズ:12号(サイズ直し可能)□国内写真付き鑑定書発行可能　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのサファイア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

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今季ブランド ロイヤル 天然 サファイア f ペンダントトップ2Way2.03ct リング リング

3分钟前

今季ブランド ロイヤル 天然 サファイア f ペンダントトップ2Way2.03ct リング リング

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