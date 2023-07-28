気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ

|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
44分钟前
6d8f8e0c
1527
Crucial 16GB ECC DDR4-2666MHz (PC4-21300) Memory Stick CT16G4WFD8266 2RX8 UDIMM
16GB (1x16GB) DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC RDIMM 2Rx8 1.2V
Kingston Server Premier 16GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 DIMM 2Rx8
Supermicro Certified MEM-DR416L-CL01-ES26 Micron MTA18ASF2G72HZ-2G6E1 16GB DDR4-2666 ECC SODIMM
Supermicro Certified MEM-DR416L-CL01-ES26 Micron MTA18ASF2G72HZ-2G6E1 16GB DDR4-2666 ECC SODIMM
16GB (1x16GB) DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM 2Rx8 1.2V
Kingston Server Premier 16GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 DIMM 2Rx8