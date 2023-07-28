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気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ

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動作確認済みのメモリです。
【えきお様専用】RTX3070 gamecock OC 8GB

CORSAIR DDR4メモリ 16GBx2 3200MHz CL16
6枚セットですが、バラ売り希望あればコメントください。
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中古品ですのでご理解の程お願いします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし
動作確認済みのメモリです。6枚セットですが、バラ売り希望あればコメントください。中古品ですのでご理解の程お願いします。

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気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ

44分钟前

気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ

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気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ 気質アップ 16GB×6 DDR4 2666MHz ECC PCパーツ

Crucial 16GB ECC DDR4-2666MHz (PC4-21300) Memory Stick CT16G4WFD8266 2RX8 UDIMM

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16GB (1x16GB) DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC RDIMM 2Rx8 1.2V

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Kingston Server Premier 16GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 DIMM 2Rx8

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Supermicro Certified MEM-DR416L-CL01-ES26 Micron MTA18ASF2G72HZ-2G6E1 16GB DDR4-2666 ECC SODIMM

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16GB (1x16GB) DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM 2Rx8 1.2V

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Kingston Server Premier 16GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 DIMM 2Rx8

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