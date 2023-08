○brand

BALENCIAGA

○商品名やデザイン

2012SS レア

アンティーク調のプリントに青の差し色がお洒落なデザインです

○表記Size

S〜M相当

○実寸Size

肩幅42cm 袖丈21cm 身幅47.5cm 着丈69cm

○コンディション

襟部分薄い汚れ、着用感目立ちますが着用には問題ありません。

古着好きな方にも是非

即購入大歓迎です!!

他にもブランド品やデザインの良いメンズ商品出品してます^^

#東京古着

○brandBALENCIAGA○商品名やデザイン2012SS レアアンティーク調のプリントに青の差し色がお洒落なデザインですトレファクスタイル購入○表記SizeS〜M相当○実寸Size肩幅42cm 袖丈21cm 身幅47.5cm 着丈69cm○コンディション襟部分薄い汚れ、着用感目立ちますが着用には問題ありません。古着好きな方にも是非即購入大歓迎です!!他にもブランド品やデザインの良いメンズ商品出品してます^^#東京古着M2

