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上質で快適 NEW BALANCE M1300 AE ニューバランス MADE IN USA スニーカー

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NEW BALANCE M1300 AE ニューバランス
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MADE IN USA 定価 33000円
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カラー:ブラック
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●サイズ：8(26.0cm) ワイズD
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ニューバランス初の「1000」番代として1985年に登場して以来、その卓越した履き心地と完成されたデザインで、時代を超えてタイムレスな人気を博している伝説のモデル「1300」。
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オリジナルからソール仕様を変更した派生モデルから、高級感溢れるピッグスキンスエードと通気性に優れるメッシュのコンビネーションアッパーをベーシックな色調で彩ったカラーバリエーションが登場。
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●状態：ニューバランスのM1300ブラックスニーカーです。ニューバランス正規取扱店で購入、約2年ほど着用しました。シャワー水洗い乾燥してきれいにしています。愛用していた(週一回着用)ので使用感ありますがまだまだ履けると思います。ソールの減りはあまりないですが、内側かかと部分の破れ、ソール後ろに汚れがあります。古着にご理解いただきご購入お願い致します。付属品はシューレース、ボックスのみです。
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●その他、注意事項：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。
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ダメージ・汚れ等に関しましては厳しく検品しておりますが、稀に見落としがある場合がございます。ただしその場合においても返品はお受けできませんのでご了承ください。

ニューバランス M996CRB MADE IN U.S.A 25cm

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドニューバランス
商品の状態傷や汚れあり

itsuki_s様専用になります

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NEW BALANCE M1300 AE ニューバランス MADE IN USA 定価 33000円カラー:ブラック●サイズ：8(26.0cm) ワイズDニューバランス初の「1000」番代として1985年に登場して以来、その卓越した履き心地と完成されたデザインで、時代を超えてタイムレスな人気を博している伝説のモデル「1300」。オリジナルからソール仕様を変更した派生モデルから、高級感溢れるピッグスキンスエードと通気性に優れるメッシュのコンビネーションアッパーをベーシックな色調で彩ったカラーバリエーションが登場。●状態：ニューバランスのM1300ブラックスニーカーです。ニューバランス正規取扱店で購入、約2年ほど着用しました。シャワー水洗い乾燥してきれいにしています。愛用していた(週一回着用)ので使用感ありますがまだまだ履けると思います。ソールの減りはあまりないですが、内側かかと部分の破れ、ソール後ろに汚れがあります。古着にご理解いただきご購入お願い致します。付属品はシューレース、ボックスのみです。●その他、注意事項：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ダメージ・汚れ等に関しましては厳しく検品しておりますが、稀に見落としがある場合がございます。ただしその場合においても返品はお受けできませんのでご了承ください。

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商品のサイズ26cm
ブランドニューバランス
商品の状態傷や汚れあり

上質で快適 NEW BALANCE M1300 AE ニューバランス MADE IN USA スニーカー

20分钟前

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¥10,680 ¥9,078

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aff064c

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ニューバランス M1300 AE MADE IN U.S.A | voixdici.ca

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M1300AE | Dresswell online store

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