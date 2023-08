メインカラー···ブルー

Asics x Vivienne Westwood/GEL-KAYANO 27

スニーカー型···ローカット(Low)

サイズ…表記5.5 日本サイズで25〜25.5

色…ブルーシエル

定価…¥178,200

水色のお色味です。

7/22に渋谷のメンズ店にて購入いたしました。

彼とお揃いで購入したのですが、

自身のファッションと合わせるのが難しく

履く機会があまりなかったので出品いたします。

表面部分と内側のスレがあります。

画像にてご確認ください。

その他なにか質問がありましたら

お気軽にコメントの程お待ちしております。

以下、公式ページより引用

_______________________________________

素材:ミックス素材

1足7時間かけて仕上げたステッチ

アウトソール:ラバー

シュータンとサイド、背面にLV イニシャル

サイドにVuittonシグネチャー

アウトソールにモノグラム・フラワー モチーフ

イタリア製

イギリスサイズ

REF:BN9U6PMI26

_______________________________________

ルイヴィトン LOUISVUITTON LV

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

