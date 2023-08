最安挑戦！ 希少 beautiful people × Grateful Dead パーカー パーカー

beautiful people (ビューティフルピープル)

Grateful Dead (グレートフルデッド)

Dancing Bear ダンシングベア 刺繍

サイズ

150 (S~M)

実寸サイズ (cm) 平置き採寸

肩幅:52

身幅:53

着丈:61.5

袖丈:50

カラー

ブラック ベージュ オフホワイト ブラウン

トラブル防止のため、プロフィールをお読みになってご購入ください。

限定価格✴︎SNIDEL POLO RALPH LAUREN】フーディー



商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティフルピープル 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティフルピープル 商品の状態 未使用に近い

