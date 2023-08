【楽天最安値に挑戦】 BLUE BURBERRY LABEL 財布 ウォレットバッグ ショルダーバッグ

ご覧くださりありがとうございます。

バーバリーブルーレーベルのウォレットバッグです。

半年ほど使いました。

お写真で確認していただければと思いますが、バーバリーと書いてある部分が消えかかっていますが、中はそれほど汚れていません。

たくさんカード入れがあり、ポケットも蓋の裏側とバッグの後ろ側にもあり便利です。

また、紐は取り外しができるのでショルダーにしても、お財布だけでもお使いいただけます。

中古品にご理解がある方のご購入をお願いいたします。

商品の情報 ブランド バーバリーブルーレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

