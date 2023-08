ご覧頂きまして、ありがとうございます♪

希少❤️大人気❤️うるツヤレッド❤️Corei5❤️新品SSD❤️Blu-ray

パソコンをメインで出品させて頂いております。

#珈琲タブレットPC

パソコンが初めての方でも届いてすぐ使えるように

面倒な初期設定など全部やってあります!

✨こんな使い方をする人にオススメ✨

✅ネットサーフィン

✅学校のレポート作成

✅YouTubeなどの動画鑑賞

✅仕事の資料作成

✅ブログ

✅テレワークやオンライン授業

✅タブレットとしても使う

2個以上当てはまるなら

あなたにピッタリのパソコンです♪

✨このパソコンのおすすめポイント✨

■驚異の770gで軽い

この軽さだと持ち運びも楽チンです♪

■快適なスピード

Corei5とSSD搭載なので他のパソコンに比べて速い!

是非体感してみてください!

■発光キーボード

暗い部屋の作業もラクラク!

■マイク・カメラ付き

在宅ワーク、オンライン飲み会にオススメ!

zoomもインストール済みです♪

【すぐ使える便利ソフト】

■Google Chrome

■OpenOffice

マイクロソフトOffice互換性ソフト

ワード、エクセル、パワーポイントの資料を

読み込み、作成できます。

■ZOOM

【型番、仕様】

メーカー :Microsoft

型番 :Surface pro3

OS :windows10

CPU :Core i5

メモリ :8GB

記憶容量 :SSD256GB

ドライブ :なし

ネット環境:無線LAN wifi

カメラ :あり

【状態】

中古品の為、全体的に使用感はございます。

写真にてご確認下さい。

お値段・性能的にオススメできる一品です♪

【付属品など】

■ACアダプタ

■保証期間 1週間(詳しくはプロフィールをご覧ください)

【注意事項】

■バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

最後までご覧頂きましてありがとうございます!

基本的に、一品限定のパソコンです。

なので、気になる事などお気軽にコメント下さい。

ご検討の程、宜しくお願い致します。

✨他のパソコンも見たい思っている方へ✨

他にもお得なパソコン多数出品中♪

#珈琲タブレットPC

管理番号S71

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

