新製品情報も満載 【新品未使用】SHIPS ワタベウェディング リラックスフィットドレス　M ロングワンピース

SHIPS × ワタベウェディング コラボ

リラックスフィットドレスです。

宮古島にて、挙式参加のため購入しましたが、

コロナにより、着用しないまま自宅保管してました。自宅保管にご理解いただける方のみ、よろしくお願いします。

着用予定でしたので、タグや袋はございませんが、

汚れなくとても綺麗な状態です。

袖もありますので、二の腕もカバーできるので、

ノースリーブのバージョンと比べて、

着用しやすいかなと思います。

定価:¥20,900円

カラー:オフホワイト×ブルー

サイズ: M(9号)

着丈109cm

肩幅40cm

胸囲96cm

ウエスト75.5cm

すぐに匿名配送可能。

畳んで郵送いたしますので、ご了承ください。

●ホームページより引用

セレクトショップ「SHIPS」×「ワタベウェディング」のコラボレーションで、リゾートウェディングにぴったりのゲストウェアが誕生しました。

シンプルで上品なアロハスタイルは、ゲストの皆様でご着用いただくと、一体感のある素敵な雰囲気をお楽しみいただけます!

男性のゲストの皆様には、シルエットが美しいボタンダウンシャツを。

ココナッツ風ボタンを使用し、ポケット部分の柄合わせにもこだわった1着です。

かりゆしワンピース

かりゆし

ワンピース

ドレス

ノースリーブドレス

リラックスフィットドレス

リゾートウェディング

リゾート

沖縄

ハワイ

グアム

結婚式

ワタベウェディング

シップス

SHIPS

アロハシャツ

リゾ婚

リゾート婚

挙式

参列者 親族 友人 衣装

ワタベ

アロハ

watabe wedding

カラー···ホワイト

柄・デザイン···その他

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シップス 商品の状態 新品、未使用

