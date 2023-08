【新作入荷!!】 希少 ☆ Champion ☆ チャンピオン ☆ リバースウィーブ パーカー パーカー

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます ^_^

【商品説明】

USED 品

Champion チャンピオン リバースウィーブ プルオーバー パーカー

袖 ワンポイント ロゴ グリーン Reverse Weave フーディー

【商品詳細】

●カラー グリーン

●サイズ L(表記サイズ)

●素材 コットン:82% ポリエステル:18% 裏起毛

●平置きサイズ (センチ)

肩幅 52.0

袖丈 69.0

身幅 57.5

着丈 67.0

●状態

多少の使用感はありますが、状態は良い方かと思います。

まだまだ活躍できそうなコンディションです。

※ 平置きサイズについて。単位はセンチです。

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

※ 色味に関してはなるべく実物に近い色が出るよう努めておりますが、実物と多少違って見える場合もございます。ご了承ください。

※ 畳んで圧縮した状態でのお届けとなりますので、予めご了承ください。

※ あくまでも中古品となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。

ご不明点は質問をお願いします。

C2200203

カラー...グリーン

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地/ワンポイント

タイプ...プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

