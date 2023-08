【商品名】

【値下げ】ennoy シャカシャカ セットアップ Lサイズ トリプルブラック



【size】XS : 着丈67身幅54肩幅43袖丈64身長 155-165 メンズ & レディース

メンズだと細身の男性、レディースだとサイズ感はS-Mになります。

【カラー】ソーダライトブルー

【素材】表地:ナイロン100% 中綿:ダウン72% レーヨン20% フェザー8% 裏地:ナイロン100%

【型番】ND91840

【製造国】MADE IN VIETNAM

【販売元】(株)ゴールドウイン

【コンディション】

新品で購入後ワンシーズンのみ数回しか着ておらず、かなり状態は良いです。中綿のへたれもございませんし、ナイロンに穴や破れ擦れによる色落ちもありません。

詳細は写真にてご確認ください。

【付属品】なし

※商品タグ等は現在ありません。

タグ付きの写真は新品購入時撮影したものですのでご理解ください。

【出品者コメント】

この度出品いたします商品ですが、バルトロでは希少なカラーになります。ブルー系の色が好きな方や他の人と被りたくない方はピッタリの品だと思います。

青×黒のカラーですので派手過ぎる事もなくどんな服装にも合わせやすいのも良いところです。

男性&女性問わず着れるのもまた魅力で、男性であれば細身でピッタリ着れますし、女性であれば少しゆったりめで可愛く着れるかなと思います。

数回の着用ですが、毎回とても大切に着ておりましたので中古ではありますがかなり美品です。

ご不明な点がございましたらお気軽に質問お待ちしております。

※また中古品になりますので、ご購入後のトラブル防止の為、返品交換は受け付けておりません。

神経質な方のご購入はご遠慮いただきたく思います。

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#バルトロライトジャケット

#ND91840

#ダウンジャケット

#ヌプシ

#マウンテンダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

