#ココSOHP ここから他の商品もご覧頂けます(^^)

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

★購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み正規品)

【商品の説明】

商品名 :

品番:

ブランド・ TORYBURCH トリーバーチ

サイズ: 7M 約24

ヒール高さ: 約

アウトソール:約 26

横幅: 約10

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

【商品の状態】

着用回数は少なめなのですがソール周りのノリかがついてます(^^)

※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご了承下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控えください。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させて頂くことがありますのでご了承下さい。

管理番号 1698

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

