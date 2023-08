ニューバランス

ニューバランスの同サイズ他の型のスニーカーも出品中です。

おまとめの場合お値引も可能ですのでお気軽にお声掛けください❁

___

■WEB限定アイテム■

入荷の度に大人気の<ML408> 春の新作が登場

■デザイン

ニューバランスの2000年代の流麗なランニングスタイルで提案する

ユニセックスサイズモデル「ML408」。

足に心地よくフィットするラストを採用。

春夏シーズンに映えるホワイトとクリームをご用意しました。

・メーカー品番:ML408W / ML408D(メーカーカラー:OFF WHITE)

・Width:D

・ユニセックスモデル

<New Balance( ニューバランス )>

1906年に誕生してから、常により良いフィット性を追求している<New Balance>。

独自のフィッティングシステム「ウイズサイジング」をはじめ、

シューズ自体の設計や構造からフィット性を最優先したシューズづくりを行っています。

それはどんなに優れた機能を備えていても、フィットしなければ意味がないと考えるからです。

___

※簡易包装予定となります。箱の小傷や中の薄紙に破れ等有る場合もございますので神経質な方は購入をお控え下さい。

ニューバランス NB スニーカー レディース 白

エアフォースワン ロー セリーナ 紫 青 金 23cm 箱付き

ユニセックス ML408 ホワイト 限定 完売 春 新作

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

