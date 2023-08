ご覧頂きましてありがとうございます。^ ^

ヨーロッパヴィンテージ

10年程前に中目黒のヴィンテージショップにて購入。

値札タグには1900以前のヨーロッパのフレンチワークと記載がありました。

サイズも良くボタンが紐のデザインや全体的な雰囲気(内側のネーム?の記載や首元の金具、全体のシルエットの作りなど)気に入って購入しました。

胸の両サイドにポケットが2つあります。

とにかくかなり古い資料級の逸品のヴィンテージだとスタッフさんに押されて、迷いながらも購入したのを覚えています。

こちら年代など詳しい方がいましたら、コメントに詳細などを載せていただけると嬉しいです(・̑◡・̑)❤︎

紐は70年代位に付け替えられた物で、小柄な男性が着用していたんじゃないかとスタッフさんが言っておりました。

私は女性ですが小柄な男性の方でもサイズが合えば着用可能だと思います☆

【着丈】約71cm

【肩幅】約41.5cm

【身幅】約45cm

状態 ヴィンテージ

半世紀のアイテムです。色あせ、スレ、小傷、細かな汚れあり、小穴等数カ所リペアあり

採寸表記の多少の誤差はご了承下さい。

☆サイズ表記に関しまして海外商品や製作された年代によりサイズ表記が全く異なる為、基本的に採寸から目安に判断お願いしております。

採寸に関しまして、一般的な平置き計測をしています。

ご覧頂きましてありがとうございます。^ ^ヨーロッパヴィンテージ 10年程前に中目黒のヴィンテージショップにて購入。値札タグには1900以前のヨーロッパのフレンチワークと記載がありました。サイズも良くボタンが紐のデザインや全体的な雰囲気(内側のネーム?の記載や首元の金具、全体のシルエットの作りなど)気に入って購入しました。胸の両サイドにポケットが2つあります。とにかくかなり古い資料級の逸品のヴィンテージだとスタッフさんに押されて、迷いながらも購入したのを覚えています。こちら年代など詳しい方がいましたら、コメントに詳細などを載せていただけると嬉しいです(・̑◡・̑)❤︎紐は70年代位に付け替えられた物で、小柄な男性が着用していたんじゃないかとスタッフさんが言っておりました。私は女性ですが小柄な男性の方でもサイズが合えば着用可能だと思います☆【着丈】約71cm【肩幅】約41.5cm【身幅】約45cm状態 ヴィンテージ 半世紀のアイテムです。色あせ、スレ、小傷、細かな汚れあり、小穴等数カ所リペアあり採寸表記の多少の誤差はご了承下さい。☆サイズ表記に関しまして海外商品や製作された年代によりサイズ表記が全く異なる為、基本的に採寸から目安に判断お願いしております。採寸に関しまして、一般的な平置き計測をしています。 古着屋 即興 Hagle vintage Furol KIARIS TORO thibaut swell 即興 sokkyo ジャンヌバレ トロ サマキ samaki mecha メチャ hooked vintage #ギャバジャン #ベルベルジン #スーベニアジャケット #levis501xx #ジャンティーク #大戦モデル #デニムフレンチアーミー french armyフレンチワーク french workユーロワーク euro workヨーロッパ Europaフランス軍 Franceフレンチアンティーク french antiqueフランスアンティークイギリス軍 British army special air service sasアメリカ軍 u.s. army u.s.navy vintage ビンテージ10s 20s 30s 40s 50s

