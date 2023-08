クリスマス特集2022 EKO センサーゴミ箱 35L+19L ごみ箱

ラスト一台

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ラスト一台EKO センサーゴミ箱 35L+19L紹介ユーチューバーのカズさんYouTubeでも紹介されていました動きを確認ください上段はセンサータイプ、下段はペダル式センサーモード/タッチモードが選択可能掃除が楽なインナーボックス付きフタは静かに閉まるソフトクローズ機能指紋が付きにくい単3乾電池 x 4本使用 (付属しておりません)サイズ:幅41.5x奥33.2x高82.7cm重量: 9.4kgゴミ箱蓋付き人感センサーコストコ段ボールに凹みかあります ご了承くださいそのまま発送予定です

