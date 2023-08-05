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クリスマス特集2022 EKO センサーゴミ箱 35L+19L ごみ箱

商品の説明

ラスト一台
★送料無料でお買得！★リスsmoothスタンドダストボックス4段ブラック

【２個セット】白色　kotoha様専用
EKO センサーゴミ箱 35L+19L
EKO センサーゴミ箱 35L+19L

HUMAN MADE ROUND TRASH CAN TISSUE CASE
紹介ユーチューバーのカズさん
Pacific Furniture Service SINGLE HAMPER
YouTubeでも紹介されていました
ゴミ箱 缶型 自動開閉式ゴミ箱 センサー全自動開閉 蓋付き ホワイト 容量12L
動きを確認ください
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【２個セット】白色　kotoha様専用

EKO センサーゴミ箱 35L+19L

HUMAN MADE ROUND TRASH CAN TISSUE CASE
上段はセンサータイプ、下段はペダル式
Pacific Furniture Service SINGLE HAMPER
センサーモード/タッチモードが選択可能
ゴミ箱 缶型 自動開閉式ゴミ箱 センサー全自動開閉 蓋付き ホワイト 容量12L
掃除が楽なインナーボックス付き
★送料無料でお買得！★リスsmoothスタンドダストボックス4段ブラック
フタは静かに閉まるソフトクローズ機能
【２個セット】白色　kotoha様専用
指紋が付きにくい
EKO センサーゴミ箱 35L+19L
単3乾電池 x 4本使用 (付属しておりません)
HUMAN MADE ROUND TRASH CAN TISSUE CASE

Pacific Furniture Service SINGLE HAMPER
サイズ：幅41.5x奥33.2x高82.7cm
ゴミ箱 缶型 自動開閉式ゴミ箱 センサー全自動開閉 蓋付き ホワイト 容量12L
重量： 9.4kg
★送料無料でお買得！★リスsmoothスタンドダストボックス4段ブラック

【２個セット】白色　kotoha様専用
ゴミ箱
EKO センサーゴミ箱 35L+19L
蓋付き
HUMAN MADE ROUND TRASH CAN TISSUE CASE
人感センサー
Pacific Furniture Service SINGLE HAMPER
コストコ
ゴミ箱 缶型 自動開閉式ゴミ箱 センサー全自動開閉 蓋付き ホワイト 容量12L

★送料無料でお買得！★リスsmoothスタンドダストボックス4段ブラック
段ボールに凹みかあります　ご了承ください
【２個セット】白色　kotoha様専用
そのまま発送予定です

EKO センサーゴミ箱 35L+19L

商品の情報

商品の状態新品、未使用

HUMAN MADE ROUND TRASH CAN TISSUE CASE
ラスト一台EKO センサーゴミ箱 35L+19L紹介ユーチューバーのカズさんYouTubeでも紹介されていました動きを確認ください上段はセンサータイプ、下段はペダル式センサーモード/タッチモードが選択可能掃除が楽なインナーボックス付きフタは静かに閉まるソフトクローズ機能指紋が付きにくい単3乾電池 x 4本使用 (付属しておりません)サイズ：幅41.5x奥33.2x高82.7cm重量： 9.4kgゴミ箱蓋付き人感センサーコストコ段ボールに凹みかあります　ご了承くださいそのまま発送予定です

商品の情報

商品の状態新品、未使用

クリスマス特集2022 EKO センサーゴミ箱 35L+19L ごみ箱

19分钟前

クリスマス特集2022 EKO センサーゴミ箱 35L+19L ごみ箱

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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6b4af04d80cdc0

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センサー付きゴミ箱 ゴミ箱 35リットル 縦型 ふた付き スリム 35l センサー付 ダストボックス EKO シルバー色 赤外線 ステンレス インナーボックス付き リビング 完成品 eko おしゃれ 清潔感 | 家具 インテリア雑貨 バリファニ

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