クリスマス特集2022 Town Gypsohila Bag Pink Piggy S トートバッグ

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新品未使用です。

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こちらはTown Bag【Piggy Pink/S】です。

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画像3枚目は、自分用に購入して開封・使用しているものの写真です。

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画像4・5枚目が出品分で新品未使用・未開封となっております。届いた状態そのまま保管しております。

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以下サイトより

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【素材】表地：コットン100％ 中綿：ポリエステル100％ ベルベットテープ：ナイロン100％ グログランテープ：ポリエステル100％

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【サイズ】

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本体高さ21cm、袋口幅35cm、底幅20cm、マチ底幅16.5cm、持ち手長30cm、ショルダー長92cm

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※採寸結果には若干の誤差が発生してしまう場合がございますので、1～2cmの誤差は予めご了承ください。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

阪急オンラインで購入しました。新品未使用です。こちらはTown Bag【Piggy Pink/S】です。画像3枚目は、自分用に購入して開封・使用しているものの写真です。画像4・5枚目が出品分で新品未使用・未開封となっております。届いた状態そのまま保管しております。以下サイトより【素材】表地：コットン100％ 中綿：ポリエステル100％ ベルベットテープ：ナイロン100％ グログランテープ：ポリエステル100％【サイズ】本体高さ21cm、袋口幅35cm、底幅20cm、マチ底幅16.5cm、持ち手長30cm、ショルダー長92cm※採寸結果には若干の誤差が発生してしまう場合がございますので、1～2cmの誤差は予めご了承ください。ジプソフィアリボンバッグタウンバッグピギーピンク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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