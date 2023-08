最新のデザイン ATEEZ サイン アルバム ブックレット アイドル

ATEEZ 2集アルバム TRESURE EP.2 : ZERO TO ONE活動期のサイン会でメンバーにサインをもらったブックレットです。

18 autographs in 1 booklet

出品者の名前が分かる部分はマジックで塗りつぶしてのお届け。水濡れ対策、折れ対策をして発送致します。即購入可能。

1つのブックレットで2回分のサイン会に参加したので各メンバー2つずつ合計18個サインがあります。

4年以上前のアルバムなので、多少スレ傷などがあり、ページも当初からバラけやすく何枚かブックレットから剥がれているものがあります(抜けページはなし)

何かご質問などございましたらお気軽にコメントください。

#ATEEZ

#ホンジュン

#ソンファ

#ユノ

#ヨサン

#サン

#ミンギ

#ウヨン

#ジョンホ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

