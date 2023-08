安価 ワタナベ Fish&kids/patchwork onepiece ワンピース

パッチワークワンピース

新品未使用

サイズ/2〜3歳

素材 : ポリエステル52%

コットン29%

CV18%

ライクラ1%

発売されてすぐ売り切れになっていた

カラーです✦

着せる機会を逃してしまったので

出品致します

セレクトショップで13000円ほどで購入しました

まだ出品に迷いがあるので

お値下げは申し訳ございません

他フリマサイトでもお問い合わせが多い

商品なので早い方優先にさせていただきます

コメントいただけるとありがたいです。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 100cm ブランド キャラメルベイビーアンドチャイルド 商品の状態 新品、未使用

