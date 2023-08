超美品の [新品未使用] ドクターエアー 3DスーパーブレードS トレーニング用品

【商品の詳細】

商 品:3DスーパーブレードS (SB-002)

型 式:ホワイト

定格入力:95W

タイマー:マニュアルモード最短5分~最長30分(5分間隔)

振動回数:最小:492回/分

最大:996回/ 分

寸 法:幅785 × 高さ185 × 奥行き420mm

質 量:約16.9kg

付属品:取扱説明書、リモコン(ピンク)

※コイン型リチウム電池(CR2032)使用、エクササイズ用バンド2本

希望商売価格:60,907円(税込)

https://www.dr-air.com/jp/ja/products/3d-super-blade-s/

【商品の状態】

新品・未使用の商品になります。

(出品撮影、中身確認のため開封しています)

【注意事項】

交換商品の為,メーカー保証はついておりませんのでご理解の上ご購入下さい。

【発送】送料無料

らくらくメルカリ便のサイズ160での発送になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

