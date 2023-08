経典ブランド Martin SUPREME Wong シュプリーム Beanie 8-Ball ニットキャップ/ビーニー

SUPREME Martin Wong 8-Ball Beanie

数回着用(2回)になります。

目立つ汚れやダメージは無いかと思います。usedになるため神経質な方はご遠慮下さい。

気になる箇所があれば写真を追加いたしますのでお声掛けください。

別サイトにて同時に出品しています。売り切れの際はご了承下さい。

発送はネコポスを予定しています。

サイトより引用

Martin Wong x Supreme

Supreme 2019 Fall/Winter

ビジョナリー・アートに社会主義リアリズムをブレンドした作風で20世紀に一斉を風靡したペインターアーティストMartin Wong(マーティン・ウォン)のアートワークを落とし込んだビーニー

ビリヤードの8ボールをモチーフにした作品「Tell My Troubles to the Eight Ball(1981年)」がカフの折り返しを利用してデザインされています

- Martin Wong -

20世紀後半の中国系アメリカ人の画家

社会主義リアリズムをブレンドした作風が大きな特徴

ウォンは同性愛者でもあり「消防士の匂いが本当に好き」(1988)、ビッグヒート(1988)、サンジャケーキ(1991)などの絵画に表現されている

1994年、ウォンはエイズと診断され診断後の健康状態が悪化。1999年8月12日に53歳でサンフランシスコの自宅で逝去

100% Acylic

Made in China

カラー···ブラウン

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

