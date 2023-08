《完売品》

୨୧┈┈新品┈┈୨୧

【イア パピヨネ】

’PEZ(ペッツ)×ear’ ビッグトートバッグ 2nd SEASON/ ZOO

⚫︎定価: 12,100円

⚫︎カラー: ベージュ

《ZOOシリーズ》という動物をモチーフにしたディスペンサー柄を採用。ゾウやワニ、ライオンなどがポップ。レトロなカラーリングとなっています。

●ポリエステル素材に撥水加工を施しているので雨の日も安心。

●上部にはスナップボタンを取り付け、中が見えにくい仕様に。

●スナップボタンが気にならなければリバーシシブルでお使い頂けるデザインです。

●内装にも遊び心を!

内ポケットの隣にはPEZのディスペンサー入れがあり、ポケット部分にもゾウとライオンのディスペンサーの絵が描かれています。もちろんディスペンサーだけでなく、リップやペン等を入れても使って頂けます。

☆大きめのビッグトートバッグはなんでも入る優れもの。歴代様々な柄で販売しており、人気のサイズとなっております。マザーズバッグや旅行用など荷物の多い方にもおすすめです。

《仕様》

内ポケット×4:ファスナー付き×1・内ポケット×1・ディスペンサーポケット×2

外ポケット×2

長いハンドル:56㎝

コンパクトな梱包とさせていただきます

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

購入・コメントの前はプロフの内容確認をお願いします

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

ZOO ビッグトートバッグ ・PEZ(ペッツ)×ear



〈お値下げ不可〉

#パピヨネandイアパピヨネ 宜しければご覧下さい

素材···本革 カラー···ベージュ マザーズバッグ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

バッグサイズ···A4サイズ収納可 完売品

出品中の #本革バッグand小物など 宜しければご覧下さい

商品の情報 ブランド イアパピヨネ 商品の状態 新品、未使用

